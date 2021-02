Um taxista, de 29 anos, foi detido pela PSP, em Loures, por suspeitas da prática do crime de detenção de arma proibida.

Em comunicado, este domingo, a força de segurança revela que a detenção ocorreu na passada quinta-feira, dia 11 de fevereiro, durante uma patrulha. Os agentes repararam num táxi parado, com a porta aberta e um homem no lugar do condutor.

Depois de ser abordado, o taxista demonstrou um "comportamento suspeito”. Os polícias acabaram por encontrar uma bolsa no interior da viatura, com uma arma de fogo calibre 7.65, que se verificou ser ilegal.

O detido foi presente a tribunal para conhecer as medidas de coação tidas como adequadas.