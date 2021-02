Em 2020, a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou mais de 2.000 denúncias relacionadas com violência no namoro.

No dia em que se assinala o Dia dos Namorados, a força de segurança revela, em comunicado, que 85% dos relatos de violência no namoro apresentados em 2020 envolvem violência psicológica. A violência física está presente em 70% das denúncias. Segundo a PSP, cerca de 50% dos casos ocorrem no interior de residências.

No total, no ano passado, a PSP registou 2.006 denúncias, das quais 1.116 de violência entre ex-namorados e 890 de relações ainda em curso, transversais a todas as faixas etárias. Comparativamente a 2019, houve um decréscimo de cerca de 5% das denúncias.

A maior parte das vítimas é do sexo feminino, na faixa etária dos 18 aos 24 anos. O suspeito médio, tanto masculino como feminino, tem entre os 25 e os 34 anos.

A força de segurança destaca que “a violência nas relações de namoro pode assumir as vertentes física, psicológica/emocional, social, sexual e económica” e recorda que “injuriar, ameaçar, ofender, agredir, humilhar, perseguir ou devassar a intimidade são formas de violência”.

Na mesma nota, a PSP revela ainda que no âmbito do Programa Escola Segura, foram realizadas, no ano letivo de 2019/2020, 1.346 ações de sensibilização sobre o tema, envolvendo 28.573 alunos a nível nacional. Um trabalho que contribui, segundo a PSP, para que, anualmente, 40% das denúncias de violência no namoro cheguem à PSP através do referido programa.