O Reino Unido contabilizou, este sábado, 13.308 novos contágios, menos 1.836 do que ontem, e 621 vítimas mortais associadas ao novo coronavírus, menos 137 do que na sexta-feira.

De acordo com o ministério da Saúde britânico, 1.741 doentes covid foram internados, um valor que também diminuiu, tendo menos 159 pessoas nas unidades hospitalares.

Pela primeira vez desde julho, o risco de transmissibilidade (Rt) na sexta-feira chegou abaixo de um, variando entre 0,7 e 0,9.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mostrou-se “otimista” com estes resultados e está a ponderar retirar aos poucos as medidas de confinamento a partir de 22 de fevereiro, tendo como prioridade a reabertura das escolas no início de março, dia 8.

O governo está quase a traçar a meta que estipulou para a vacinação. Até segunda-feira, o executivo britânico quer ter os quatro principais grupos prioritários da população vacinados, que são no total cerca de 15 milhões de ingleses. Até à data, 14.556.827 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, ficando a faltar menos de meio milhão a vacinar.

Desde o começo da pandemia de covid-19, o Reino Unido conta num total acumulado com 4.027.106 novos casos e 116.908 mortes associadas à doença.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">United Kingdom Daily Coronavirus (COVID-19) Report · Saturday 13th February.<br><br>13,308 new cases (people positive) reported, giving a total of 4,027,106.<br><br>621 new deaths reported, giving a total of 116,908. <a href="https://t.co/zPgFNMYQVt">pic.twitter.com/zPgFNMYQVt</a></p>— UK COVID-19 (@UKCovid19Stats) <a href="https://twitter.com/UKCovid19Stats/status/1360621010014371840?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>