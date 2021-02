As rádios do Grupo Renascença Multimédia comemoram, este sábado, o Dia Mundial da Rádio, e brindam os ouvintes com uma visita virtual.

Num Open Day especial, dadas as restrições atualmente impostas, a Renascença, a RFM e a Mega Hits abrem as portas da casa das rádios numa visita multimédia”, informa o grupo em comunicado, adiantando que se trata de uma “visita virtual” em que “a navegação é completamente controlada pelo visitante”.

Os sites da Renascença, da RFM e da MEGA HITS oferecem uma viagem virtual que começa no exterior, nos jardins da Quinta do Bom Pastor (sede do Grupo Renascença Multimédia), e “mostram todos os espaços onde trabalham e as equipas que diariamente estão no ar, 24 horas por dia” - desde a recepção, estúdios de emissão, redacção, salas de produção da Renascença, da RFM e Mega Hits, auditório, estúdios de sonorização e central técnica.

“Uma experiência única onde é possível descobrir muitas curiosidades e pormenores sobre as rádios, sobre as pessoas que as fazem e sobre o seu funcionamento”, garantem.

A visita está disponível nos sites das rádios, nas redes sociais e pode ser acedida a partir de qualquer plataforma digital.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Rádio, as rádios do grupo dedicaram a última semana aos profissionais de saúde.