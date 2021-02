O Governo de António Costa anunciou, este sábado, o prolongamento da suspensão dos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido até ao dia 1 de março.

"Apenas são permitidos voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional”, indica o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no comunicado.

Para viajar, esses "cidadãos têm de apresentar comprovativo de realização de teste" ao novo coronavírus "com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque". É necessário cumprir “um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto", explica a mesma nota.

É de realçar que o controlo das passagens por via terrestre nas fronteiras entre Portugal e Espanha também irá continuar até ao dia 1 de março.