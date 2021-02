O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) controlaram, entre os dias 31 de janeiro e 11 de fevereiro, 129.926 cidadãos e 118.100 viaturas nos pontos de passagem autorzados (PPA), no âmbito do controlo de pessoas nas fronteiras com Espanha para evitar a propagação do novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, dos cidadãos controlados "901 foram impedidos de circular pelos pontos de passagem autorizados". Foi em Valença que se registou o maior número de recusas de circulação (287), seguido de Castro Marim (181), Caia (140), Vila Verde da Raia (103), Vilar Formoso (83), Quintanilha (23), Marvão (21), Vila Verde de Ficalho (24), Monção (15), Miranda do Douro (7), Barrancos (6), Monfortinho (8) e Mourão (3).

Das 118.100 viatuas controladas, das quais 55.247 pesados de mercadorias e 62.853 viaturas ligeiras, a GNR "reencaminhou 222 viaturas para os PPA".