Estão revelados os castigos aos membros do Futebol Clube do Porto que foram expulsos durante a partida a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, frente ao SC Braga.

Luis Díaz e Matheus Uribe já conhecem o castigo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que irá deixar de fora os jogadores azuis-e-brancos no próximo jogo, depois de ambos os jogadores terem sido expulsos na partida frente ao SC Braga, para a Taça de Portugal, que ficou empatada a uma bola.

Já Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, fica suspenso durante 15 dias.

Por não comparecer na entrevista rápida, Sérgio Conceição foi ainda multado em 306 euros, e o clube em si em 4080 euros.

Recorde-se que o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, afirmou, em declarações no Porto Canal, que se o CD avançasse com um castigo a Luis Díaz, avançaria com um pedido de despenalização.