O ministério da Educação já apresentou o novo calendário escolas e as novas datas para os exames nacionais dos respetivos anos de escolaridade.

Para compensar a interrupção de 15 dias devido ao agravamento da pandemia no país, o ano escolar vai acabar mais tarde:

Nos 9º, 11º e 12º anos: o terceiro período vai terminar no dia 18 de junho

7º, 8º e 10º anos: prolongou-se até ao dia 23 de junho

Pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico: estendeu-se até ao dia 8 de julho

Recorde-se que a pausa do Carnaval foi suprimida e as férias da Pascoa serão mais curtas, de 29 de maio a 1 de abril.

Já os exames nacionais do ensino secundário também sofreram alterações.

Segundo o novo calendário, a primeira fase de exames decorre a partir do dia 2 a 16 de julho (e não em junho) e os resultados serão conhecidos no dia 2 de agosto.

A segunda fase será de 1 a 9 de setembro e afixação dos resultados esta marcada para o 16 de setembro.

Em relação à avaliação externa no acesso ao Ensino Superior, as informações serão divulgadas a seu momento pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

As datas das provas externas do ensino básico também foram modificadas:

As do 9º ano: 1º fase – entre 28 de julho e 2 de julho, com afixação de resultados a 19 de julho; 2º fase – de 21 a 23 de julho, com afixação de resultados a 3 de agosto

As provas de aferição do 2º, 5º e 8º anos realizam-se entre 14 e 21 de junho. A compreensão oral da prova de inglês do 5º ano acontecerá entre 27 de maio e 9 de junho.

Devido ao tipo de prova e ao período em que se realizariam, as provas de aferição de 2º ano de Expressão Artística e de Educação Física foram canceladas este ano.