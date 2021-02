A reinvenção da noite

Entre toda a gente que se queixa de quebra nos seus negócios há uma em particular que me faz especial confusão. São os bares e discotecas. Nestes não incluo os restaurantes, por muito que alguns tentem fazê-lo para daí colher proveitos. Não porque estes não estejam a passar por muitas dificuldades, porque sei que estão e merecem toda a atenção, mas porque, para estes, o encerramento coercivo aconteceu a espaços e alguns ainda se vão safando como podem no take-away. Mas, acima de tudo, porque se acreditarmos numa grande eficácia da vacina, existe um vislumbre de um futuro. Com a vontade com que todos andamos de sair e jantar fora, de fruir espaços públicos, de estar com os nossos amigos, para os bons, os que trabalham bem e se aguentarem à bronca, dizem vir aí tempos abastados. Esperemos sinceramente que sim.

Nos bares e discotecas, a situação é, no entanto, diferente. Completamente encerrados, alguns com dificuldade em aceder a moratórias e fundos de apoio pelas teias burocráticas aí montadas, o futuro parece ser um túnel escuro sem fim. Na verdade, mesmo que tudo isto melhore, ninguém consegue imaginar para já uma discoteca com 4 mil pessoas nem ruas de bares apinhadas. Tanto mudou em tão pouco tempo que quando vemos fotografias que nos transportam para momentos desses, parecem tiradas há longos anos. Já não sabemos o que isso é. Temos receio de imaginar sequer o contacto e fugimos a sete pés da ideia de nos abraçarmos ou de cumprimentarmos com dois beijos toda a gente que espera por nós sentada numa mesa de jantar.

Faz-me lembrar um pouco a queda do Blockbuster e da Kodak. As reviravoltas súbitas a que a vida nos submete não nos prepara para mudanças tão profundas, mas o que é certo é que a experiência da história nos mostra que, nestes tempos, as necessidades não desaparecem, transformam-se em novas e diferentes oportunidades. Não é preciso ter grandes contactos – hoje em dia basta ter redes sociais para vermos a quantidade de festas privadas que têm aparecido e a forma como os grandes DJ têm tocado, num registo completamente diferente, para pessoas com dinheiro que passam o seu confinamento em grandes barcos ao largo de Ibiza, da Turquia e de outras afamadas estâncias balneares. Mas isto não é para todos.

Assim sendo, estou curioso para perceber de que forma se vai apresentar o mercado e que soluções arranjarão os espaços para transmitir confiança às pessoas, ao mesmo tempo que mantêm um negócio rentável. Talvez voltemos ao antigamente em que se privilegiava a qualidade à quantidade, talvez os espaços ao ar livre sejam ainda mais procurados, a segurança e o conforto sejam uma prioridade, ou talvez apareça rapidamente um tratamento que banalize o vírus e a vontade sedenta de tantos de se divertirem traga uma nova explosão no entretenimento e na diversão. Muitos “talvez” e poucas certezas para muitos profissionais do setor, que estão seguramente com as mãos na cabeça, sem perceber como sair desta situação. O certo é que a vontade de dançar, de ouvir música e de nos divertirmos entre amigos não vai desaparecer. Vamos ver em que formato.