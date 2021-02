Em tempo de pandemia, as relações físicas e emocionais tiveram de se adaptar. Uns suspenderam-nas totalmente; outros nem por isso. Fernando Mesquita, psicólogo, sexólogo e terapeuta sexual, acredita que, ao contrário do que se pensa, a pandemia fará com que a população se aproxime mais, contrariando a distância a que o novo coronavírus obriga.

Agora com a pandemia tem sido mais difícil conhecer pessoas novas e ter relações. Em que medida é que isso pode afetar as pessoas?

O que eu tenho estado a verificar, e saiu um estudo recentemente sobre o uso das aplicações, é que as pessoas solteiras – nomeadamente as norte-americanas, mas talvez também aconteça com os portugueses – neste momento quando estão nas redes sociais à procura de um encontro, estão realmente à procura de um parceiro amoroso e não tanto por uma questão sexual. Parece que está a existir uma intenção diferente do uso das aplicações. Também porque se calhar os encontros sexuais agora também não são tão frequentes – as pessoas não podem sair, existe maior risco de contágio. Portanto, apareceu aqui uma alteração, nem que seja momentânea, na forma como os solteiros estão a encarar as aplicações de encontros (Tinder, Grindr, Meetic, Happn).

As aplicações tipo Tinder e Grindr têm sido uma forma de escapar à solidão?

Sim, por um lado permitem escapar à solidão e por outro conhecer outras pessoas. Antes havia muito a ideia de que, se não existisse resposta imediata, passava-se para outra pessoa logo a seguir. Neste momento está-se a observar um maior interesse e envolvimento em conhecer os outros. Também não existe a possibilidade de as pessoas se encontrarem fisicamente, o que leva a que exista um maior tempo e disponibilidade para conhecer o outro em termos emocionais e afetivos.

Acha que depois da pandemia vai haver um baby boom, como houve, por exemplo, quando acabou a guerra?

A verdade é que já se tem verificado um aumento de pessoas grávidas. Mas estamos perante duas situações: por um lado, o aumento de nascimentos; por outro, o aumento de divórcios. As pessoas não estavam habituadas a estar tanto tempo juntas e isto leva a que, de alguma forma, surjam assuntos que muitas vezes tinham sido deixados para trás, como o cuidar dos filhos e o estar em casa, tanto tempo juntos. O que eu costumo dizer é que, antes da pandemia, nós tínhamos uma série de estratégias para nos libertarmos do stress e ocuparmos a nossa cabeça. Por exemplo, se estivéssemos mais chateados podíamos ir ao café ou ao cinema ou até mesmo sair para dar uma volta. Agora, todas estas estratégias deixaram de existir e muitas pessoas estão perdidas em busca de outros mecanismos, o que acaba por lhes causar ainda mais stress e irritabilidade e também diminui a tolerância para “aturar” o parceiro ou a parceira.

