O país está confinado pela segunda vez no espaço de um ano e a vida sexual dos portugueses sofre as consequências do isolamento social. Ainda que haja quem respeite as normas de segurança impostas e não se aventure, outros encontraram o amor e/ou o prazer em plena pandemia.

“Conheci o Pedro no Grindr no fim de maio do ano passado. Tinha estado com outros rapazes, mas envolvíamo-nos sexualmente e a nossa conexão ficava-se por aí”, começou por revelar Tomás (nome fictício), de 25 anos e residente na região da Grande Lisboa.

De acordo com um estudo da consultora PSE, publicado na passada segunda-feira, os portugueses estão a respeitar menos o confinamento atual do que aquele que ocorreu em março e em abril de 2020.

Sabe-se que um total de 37% das pessoas ficou em casa no primeiro confinamento, número que desce para 24% em 2021. O jovem integra esta percentagem, pois o primeiro encontro que teve com o companheiro deu-se dentro do seu carro na Estrada do Guincho, em Cascais.

“No dia seguinte, queria estar com ele, foi um relacionamento que surgiu gradualmente”, confessou o rapaz que assume que “devia ter sentido medo do contacto físico”, contudo, tal não aconteceu. “Honestamente, nem falámos sobre isso. Até porque parecia que estava tudo mais ou menos controlado, não estávamos em confinamento geral”, adiantou.

O lisboeta costumava recorrer à aplicação Tinder “quando achava que era heterossexual”, mas ao ter conhecido Pedro percebeu que não se sente minimamente atraído por raparigas e encara este namoro “como o fator-chave para ter saído do armário”.

Segundo o estudo anteriormente mencionado, neste confinamento, 48% dos portugueses ainda estão “em circulação”. Ou seja, 24% passaram a estar em casa, uma descida face aos 37% reportados em março/abril de 2020.

Apesar de se preocupar com estes dados e com o risco de contágio associado às interações sociais, Tomás decidiu ir viver com o namorado em novembro e admite que está “completamente apaixonado”.

