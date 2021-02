O Bayern de Munique é o grande vencedor do Mundial de clubes. Após terem batido os egípcios do Al Ahly, os germânicos ganharam um lugar na final, frente ao Tigres, do México, que bateu o Palmeiras de Abel Ferreira por uma bola a zero nas meias finais.

Foi uma partida escassa em golos, mas eficiente. Pavard inaugurou o marcador aos 59 minutos, e foi o suficiente para dar a vitória ao Bayern de Munique.

Com este resultado, os alemães levam para casa o quarto título neste campeonato, e conquistaram o sexto título nesta temporada.

Em terceiro lugar ficaram os egípcios do Al Ahly, que bateram o Palmeiras de Abel Ferreira nas grandes penalidades, colocando a equipa do técnico português fora do pódio.