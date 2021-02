São já quatro as partidas nas ligas europeias que tiveram de encontrar um terreno neutro para evitar as restrições impostas pelo combate à covid-19. Por entre os diferentes países do Velho Continente, diferentes regras e diferentes níveis de alerta colocam em questão a realização dos jogos na Liga dos Campeões e na Liga Europa, isto num ano em que teremos um Campeonato Europeu de Futebol, espalhado por 12 cidades do continente, no verão.

Esta é uma realidade que parece cada vez mais distante, fruto das situações que foram surgindo em que, ou por proibição de entrada dos jogadores, ou por obrigação da realização de quarentena, os diferentes clubes europeus tiveram de realizar um esforço extra para encontrar terreno neutro, algures na Europa, para poder seguir com as partidas.

É uma realidade que coloca vários entraves, entre eles a negociação para a utilização do espaço, a necessidade de ambas as equipas viajarem para um local neutro, em algumas ocasiões para as duas mãos da partida, e, acima de tudo, a procura de um local na Europa que não tenha fortes restrições à circulação.

O primeiro caso foi o da partida entre o RasenBallsport Leipzig e o Liverpool. Inicialmente, a primeira mão da partida iria decorrer na Alemanha, com os ingleses na condição de visitantes, a 18 de fevereiro, data que se mantém. O Governo alemão, no entanto, impôs uma proibição a todos os voos provenientes do Reino Unido e, apesar do pedido extraordinário do RB Leipzig, não foi aberta uma exceção para os jogadores do Liverpool. Conclusão? Foi necessário procurar outro local para realizar a partida. Caso contrário, se as equipas não entrassem em acordo – e se a UEFA não concordasse –, os ingleses seriam considerados derrotados por 3-0 na primeira mão da partida. A solução foi encontrada em Budapeste, na Hungria, país que não tem restrições relativas à chegada de pessoas do Reino Unido nem da Alemanha.

Acontece que, no dia 24 do mesmo mês, o Borussia Mönchengladbach tinha também marcada a receção ao Manchester City, partida que ficaria também em causa devido às restrições impostas à chegada de viajantes britânicos. Como quem copia num teste, os alemães e os britânicos decidiram seguir a dica do Leipzig e do Liverpool e escolheram também, em conjunto, a Puskás Arena, em Budapeste, para realizar a partida a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Já o Atlético de Madrid, onde joga o internacional português João Félix, vai enfrentar o Chelsea em Bucareste, na Roménia.

O mesmo aconteceu na Liga Europa, onde Benfica e Arsenal decidiram jogar as duas mãos dos 16-avos-de-final fora dos países de origem, já que existem restrições, tanto em Portugal como no Reino Unido, que poriam em causa as viagens das equipas entre Lisboa e Londres. Como tal, todas as estradas vão dar a Roma, que será o palco da primeira mão, com o Benfica como visitante, seguindo-se a partida da segunda mão em Atenas, com as águias a jogar “em casa”. Por sua vez, o Real Sociedad-Manchester United vai acontecer em Turim, na casa da Juventus.

Euro 2020?

Com tantas alterações aos locais de jogo, restrições, quarentenas e obstáculos à movimentação das equipas entre as diferentes cidades europeias, uma grande questão se coloca: será ou não possível realizar o Euro 2020 – que deveria ter acontecido no verão de 2020 e foi adiado para 2021 – neste verão, tomando em conta que a organização pretende levar o evento, pela primeira vez na sua história, a 12 cidades diferentes por todo o continente? Com a atual conjuntura de restrições às viagens, seria já difícil realizar o evento num único local – relembre-se que o Open da Austrália, em Melbourne, onde a incidência do vírus não é tão alta como em alguns países europeus, levou a várias quarentenas obrigatórias, casos positivos e até um isolamento profilático de 600 membros do evento. Agora, a organização num total de 12 cidades europeias fica em questão.

O timing não parece ter sido o melhor. A organização do Euro 2020 pretendia “democratizar” o campeonato e levá-lo aos quatro cantos do continente, o que seria, a priori, uma ideia original e interessante, no momento pré-pandémico. Nos tempos que correm, no entanto, levantam-se cada vez mais as questões sobre como será a logística para transportar equipas, comitivas e staff técnico entre 12 cidades europeias durante o mês de junho.

A UEFA, no entanto, lançou na quarta-feira o calendário completo do evento, nas respetivas cidades europeias que irão receber a festa do futebol. Em janeiro de 2021 (semanas antes de todas as alterações de palco nas competições europeias), Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, revelou, no entanto, saber que o presidente do organismo europeu de futebol, Aleksander Ceferin, estaria a ponderar realizar o evento numa única cidade. Rummenigge contou ao jornal alemão Münchner Merkur/TZ que “o presidente da UEFA, que é extremamente cuidadoso com o coronavírus, está a pensar se não faria mais sentido, nestes tempos, jogar o torneio em apenas um país. Isso seria com um conceito de higiene correspondente, é claro”.

Na organização do evento, revelou a UEFA, foram desenhados quatro possíveis planos de ação nas diferentes cidades, conforme a intensidade da pandemia. “A UEFA, juntamente com as 12 cidades-sede, está atualmente a trabalhar em quatro cenários operacionais para o Euro 2020: estádio completo; 50 a 100% da capacidade com várias medidas de mitigação; 20 a 30% da capacidade com várias medidas de mitigação; e a portas fechadas. Cada cidade-sede, juntamente com a UEFA, selecionará dois ou três cenários e desenvolverá planos adequados nas próximas semanas”.

A decisão sobre qual cenário será aplicado individualmente em cada cidade durante o torneio, afirmou ainda o organismo europeu, será tomada em março de 2021.

Durante os últimos 12 meses foi possível realizar vários eventos desportivos, como o Mundial de Andebol, no Egito, o Mundial de Clubes, que se realiza neste momento no Catar, e até vários dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Tais eventos, no entanto, não vieram sem polémicas como, por exemplo, a desistência da seleção nacional de andebol de Cabo Verde, fruto de um surto na equipa aquando da sua participação no Mundial do Egito, em janeiro.

Agora, com as consequentes mudanças de palco nos jogos das ligas europeias, aumenta a dúvida sobre a possibilidade de realizar o Europeu de futebol de 2020 em junho de 2021.

Desporto para pela primeira vez desde a II Guerra Mundial

O desporto mundial não via uma paragem desta magnitude desde a II Guerra Mundial, que impediu a realização do Campeonato do Mundo, que se joga desde 1930, nos anos de 1942 e 1946. Em conjunto, várias das principais ligas europeias de futebol ficaram também em pausa, como foi o caso do campeonato inglês (1939/46), o francês (1939/45), o alemão (1945/47) e o italiano (1944/45). Apesar das interrupções dos campeonatos nacionais, é importante referir que o futebol foi, em algumas ocasiões, dividido em secções regionais, onde as equipas, até onde fosse possível, continuaram a jogar. Portugal, no entanto, manteve o futebol vivo, fruto da neutralidade do país, ao passo que, em Espanha, a guerra civil levou à suspensão do campeonato no país em 1936/37 e 1938/39.

O mesmo aconteceu aquando da i Guerra Mundial, que obrigou à paragem dos campeonatos nacionais em Inglaterra (1916/19), Alemanha (1915/19), França (1914/18) e Itália (1916/19).

Também os Jogos Olímpicos sofreram com as Grandes Guerras, vendo as suas edições de 1916, 1940 e 1944 canceladas. É interessante relembrar que a edição de 1940 dos Jogos Olímpicos, tal como acontece atualmente com os jogos das ligas europeias, estava inicialmente planeada para Tóquio (palco da edição de 2020), tendo depois sido mudada para Helsínquia, na Finlândia, e acabando mesmo por ser cancelada.