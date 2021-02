Foi a derradeira despedida. O Wolverhampton Wanderers, equipa inglesa com sotaque português (desde o técnico Nuno Espírito Santo até aos jogadores como João Moutinho e Rúben Neves), ficou nesta quinta-feira eliminado da Taça de Inglaterra, após perder, em casa, por duas bolas a zero, frente ao Southampton.

A primeira parte manteve-se sem golos, mas logo ao início da segunda metade, aos 49 minutos, Danny Ings inaugurou o marcador, e fez o primeiro golo dos visitantes.

O Southampton bombardeou a baliza de John Ruddy, com um total final de 18 remates contra apenas 5 dos Wolves.

A partida continuou, no entanto, sem golos, e nos últimos instantes do tempo regulamentar, Stuart Armstrong fez o dois a zero para o Southampton, selando a passagem à fase seguinte da Taça de Inglaterra.

Já no minuto 90+3, os visitantes ficaram a reclamar grande penalidade, mas o VAR declarou que o contacto com Tella foi fora da área, e o marcador ficou fechado em dois a zero para o Southampton.