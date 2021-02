As burlas online aumentaram 71% face a janeiro de 2020. O Portal da Queixa registou, só no mês de janeiro de 2021, 600 reclamações relacionadas com burlas pela internet. Fazendo as contas, dá uma média de 20 queixas diárias.

De acordo com o Portal, ao longo de 2020, foram registadas 5.786 reclamações, um aumento de 69% face ao ano de 2019, quando foram registadas 3.415.

No entanto, no que diz respeito aos dados dos meses de janeiro de 2020 e 2021, há um aumento de 71%.

"Em janeiro deste ano, a maior plataforma global de comunicação entre consumidores e marcas do país, recebeu 621 reclamações, sendo que, em janeiro de 2020, foram registadas apenas 363 queixas", lê-se num comunicado.