O jogador alemão Thomas Müller, vice-capitão do Bayern Munique, testou positivo ao novo coronavírus e vai falhar a final do Mundial de Clubes de futebol frente aos mexicanos Tigres, que se joga esta quinta-feira no Qatar.

"Thomas Müller, 31, testou positivo para o coronavírus no Mundial de Clubes da FIFA em Doha e prontamente isolado. Após o seu regresso a Munique, será imediatamente colocado em quarentena. O FC Bayern acordou isto com as autoridades competentes", anunciou o clube no seu site.

Segundo o clube bávaro, este é o único caso detetado na equipa. "Toda a equipa do Bayern Munique foi novamente testada hoje. Não houve outros casos positivos".