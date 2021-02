O Parlamento aprovou, esta quinta-feira, a renovação do Estado de emergência até 1 de março, no âmbito do atual contexto da pandemia de covid-19.

Foi aprovado com votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O Bloco de Esquerda absteve-se e PCP, Chega, Iniciativa Liberal, PEV e a deputada não-inscrita, Joacine Katar Moreira, votaram contra o decreto.

Este é o décimo primeiro diploma do estado de emergência aprovado na Assembleia da República, o decreto prevê a definição de um plano faseado para a reabertura das escolas e o regresso às aulas presenciais.