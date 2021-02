Parlamento discute renovação do Estado de Emergência. Acompanhe aqui

O Parlamento discute e vota, esta quinta-feira, a renovação do Estado de Emergência até às 23h59 de dia 1 de março. Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou para o Parlamento o projeto do decreto que prevê que seja definido um plano faseado do regresso às aulas, inclui uma ressalva para permitir a venda de livros e materiais escolares e admite ainda limites ao ruído em certos horários.