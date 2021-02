A empresa chinesa Gree Electric, um dos maiores fabricantes de ar condicionados, que recentemente decidiu enveredar pelo mercado dos smartphones, apresentou, no Instituto Nacional de Patentes da China, um modo do sistema capaz de interagir com o utilizador quando este está sob efeito de álcool.

O “modo embriagado”, segundo o site MyDrivers, bloqueia as aplicações mais frequentadas no dispositivo e só poderão ser acedidas depois do sistema de verificação entender que o utilizador está já sóbrio. O sistema pode ser configurado, para que o proprietário do telemóvel possa escolher quais as aplicações que quer bloquear ou quais as tarefas que devem ser adiadas durante o “modo embriagado”.

O site MyDrivers ainda explica que o modo também pode simplificar as interações com o aparelho, algo que se pode encontrar já nos telemóveis de Huawei, Samsung e Xiaomi como modo simples/fácil.

Contudo, de acordo com o site Android Authority, a Gree é uma marca de origem chinesa que ainda não tem grande relevância no mercado de smartphones, o que significa que este modo não estará disponível num futuro próximo.

A ideia não é propriamente nova. Já existe uma aplicação chamada Drunk Mode que possibilita bloquear a lista de contactos, as redes sociais e que envia alertas para o utilizador.