O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala ao país esta quinta-feira às 20h00, na sequência da votação no Parlamento do diploma que renova o estado de emergência.

A Assembleia da República vota hoje a renovação do estado de emergência até 1 de março, no âmbito do atual contexto da pandemia de covid-19, a aprovação estará garantida, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

Recorde-se que o projeto de decreto do Presidente da República, que será votado, prevê a definição de um plano faseado para a reabertura das escolas e o regresso às aulas presenciais.

Este é o décimo primeiro diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu aos deputados para votação.