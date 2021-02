A GNR encerrou, em Paio Pires, um ginásio que se encontrava a funcionar, violando as normas para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da covid-19.

A força de segurança explica esta quinta-feira, em comunicado, que na sequência de uma denúncia, no dia de ontem, os militares da deslocaram-se ao local, onde encontraram, entre funcionários e clientes, seis pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos, a usufruir dos serviços do ginásio.

“Foram elaborados seis autos de contraordenação por violação do dever geral de recolhimento domiciliário e um por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos”, revela a GNR.