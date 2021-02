Na aldeia espanhola

“Existe uma aldeia espanhola em que as mulheres são quase bonitas, os homens quase honestos, as esposas quase fiéis, os ladrões quase ladrões”, escreveu um dia Nelson Rodrigues. Tal como neste país que é o que o mar não quer, nas palavras de Ruy Belo, estamos cada vez mais na fronteira do quase à beira de cair para coisa nenhuma. De todos os quases que fazem parte da nossa quotidiana existência, quase nada nos falta para podermos construir um país. Portugal precisa de ser feito e ninguém o faz. Por incúria, por preguiça, por os homens terem quase vontade e os canalhas não terem nenhum quase que os impeça de serem canalhas por completo.

Voltámos a estar quase presos em casa, embora com tantas exceções que somos quase livres. Só não nos libertamos desta quase lama que nos engole como areias movediças, presos entre o ser e o não ser, que é, no fundo, o tal quase de que falava o Nelson.

