Arranca esta quinta-feira a vacinação contra a covid-19 de cerca de 15 mil bombeiros voluntários, sapadores e municipais.

De acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), os bombeiros desempenham "uma função essencial do Estado e por isso vão ser vacinados ao longo das próximas duas semanas".

A tutela liderada por Eduardo Cabrita explica que a ordem de vacinação destes 15 mil bombeiros foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.

Os locais de vacinação foram estabelecidos de acordo com a distribuição geográfica dos bombeiros. Segundo o MAI, Lisboa e Porto são os distritos onde mais bombeiros vão ser vacinados, 2.181 e 1.916 respetivamente. Segue-se Viseu (1.025), Aveiro (958), Coimbra (945), Leiria (945), Braga (910), Santarém (842), Setúbal (829) e Vila Real (687).

Na Guarda vão ser vacinados 644 bombeiros, em Faro 617, em Castelo Branco 500, em Bragança 477, em Portalegre 388, em Viana do Castelo 347, em Beja 358 e em Évora 326.

A vacinação dos bombeiros marca o início da nova fase do programa nacional de vacinação e vai arrancar no Centro de Saúde da Damaia, no concelho da Amadora, com a presença dos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Saúde, Marta Temido, da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e do secretário de Estado Coordenador para o combate à pandemia na Região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro.