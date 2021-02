Foi uma surpresa. Inequívoca. Afinal, o Estoril andava pela ii Divisão e fez uma carreira notável até à final da Taça de Portugal de 1943-44. Começou por despachar o Unidos de Lisboa (3-2 e 3-1) e, logo a seguir, o FC Porto de forma flamejante – 3-2 nas Amoreiras e 2-1 na Constituição. Impressionante! Chegados às meias-finais, os canarinhos ainda tinham mais para mostrar. O adversário foi o Vitória de Guimarães e o enxovalho foi grande: 5-0 e 4-1.

Não havia pelas esquinas e cafés de Lisboa quem não discutisse a possibilidade de os estorilistas baterem o Benfica na final marcada para as Salésias. Uns até apostavam no resultado e raros eram os que punham dinheiro no Estoril. Afinal, algum dia teria de quebrar depois de tanto esforço. Na tarde soalheira do dia 28 de maio de 1944, o povo foi de cambulhada à beira-Tejo. Milhares de chapelinhos de papel davam ao ambiente um toque gracioso. Ninguém seria capaz de adivinhar que estavam à beira de assistir à destruição completa do tão honroso representante da divisão secundária. Mas foi isso mesmo que aconteceu. A tremenda linha avançada dos encarnados – Espírito Santo, Arsénio, Julinho, Teixeira e Rogério Pipi – iriam fazer gato-sapato da defesa canarinha e transformar o dia do guarda-redes Valongo num autêntico inferno.

