“A vida muda num instante. Sentas-te para jantar e a vida, como a conheces, termina”, escreveu a norte-americana Joan Didion. Mal sabia João Barbosa, 22 anos, atleta de alta competição, que esta passagem d’O Ano do Pensamento Mágico descreveria os 45 minutos em que teve uma paragem cardiorrespiratória que o levaria a um internamento de duas semanas na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, no pico da pandemia de covid-19.

A guerra contra uma malformação genética cardíaca desconhecida foi composta por variadas batalhas e uma delas constituiu a sobrevivência, durante sete dias, sem recurso ao ECMO – oxigenação por membrana extracorporal – de que tanto necessitava.

Das provas desportivas ao mal-estar “Este ano foi atípico e eu passei-o a treinar muito. O desporto que faço, trail running, é individual, digamos assim, e treinei mais do que nunca”, começou por desabafar João Barbosa, recém-licenciado em Ciências da Nutrição pela Universidade Católica do Porto.

“As aulas e o estágio foram quase todos a partir de casa e o tempo que antes era gasto nas deslocações serviu para correr mais”, diz o atleta. Tinha duas provas essenciais, 100 milhas estafetas e o campeonato nacional, mas considerava-as suficientemente espaçadas para “recuperar e estar a cem por cento nas duas”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.