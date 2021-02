Crianças sinalizadas e horários demasiado longos para quem tem entre três e cinco anos de idade: à semelhança do que acontece com os mais velhos, o ensino pré-escolar também tem sido alvo de críticas por parte dos encarregados de educação. Segundo o i conseguiu apurar, há escolas públicas que estão a enviar emails aos pais a informar que “deve ser marcada falta” às crianças que não compareçam às atividades e, caso não se apresentem nem realizem as tarefas – síncronas e assíncronas –, “devem ser sinalizadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), tal como acontece no ensino básico e secundário. Ao i, Nuno Gonçalves, pai de três filhos – dois deles em idade pré-escolar –, vive atualmente um desses exemplos, garantindo que, no caso do filho mais velho, a direção do agrupamento escolar falou com os pais sobre a sinalização das crianças que faltem às atividades, contrariando o facto de, segundo a legislação, “o ensino pré-escolar ser facultativo”.

