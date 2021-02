A arte da fuga

Não devemos subestimar o espetáculo de escapologia a que se tem assistido no Portugal dos últimos anos. Começou em outubro de 2015, quando o Partido Socialista ficou em segundo lugar nas eleições.

Embora pensemos nele como um ilusionista, a especialidade de Harry Houdini era aquilo que os puristas designam por escapologia. Podiam prendê-lo, acorrentá-lo, fechá-lo até numa célula de alta segurança (como as que usava a polícia russa) – ele escapava sempre com facilidade. Parecia feito de borracha: graças a uma particularidade anatómica (conseguia deslocar o ombro e passar com o braço por trás do pescoço) libertava-se das camisas-de-forças mais poderosas. E não havia algemas que o segurassem. Para promover os seus espetáculos, pedia para o atirarem de uma ponte, de cabeça para baixo, acorrentado e com algemas certificadas pela polícia nos pulsos, para a água gelada. Obviamente, nunca se afogou. Se achamos isto espantoso, não devemos subestimar o espetáculo de escapologia a que se tem assistido no Portugal dos últimos anos. Começou em outubro de 2015, quando o Partido Socialista ficou em segundo lugar nas eleições. O seu secretário-geral, recentemente eleito, parecia num beco sem saída, atado de pés e mãos. Porém, com uma manobra notável, não apenas ficou rei e senhor da situação, como deixou os restantes líderes políticos, eles sim, tolhidos de movimentos. Seguiram-se os trágicos fogos de 2017, dos quais, espantosamente, escapou incólume com um simples pedido de desculpas exigido pelo Presidente. E, quando muitos pensavam que seria o escândalo do roubo do paiol de Tancos e posterior achamento das armas a abalá-lo, mostrou que, além de não ter importância nenhuma, o problema não era com ele.

