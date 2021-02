Findou de uma vez por todas o suspense sobre a renovação de Lewis Hamilton na Mercedes. Após meses de incertezas, rumores sobre valores astronómicos pedidos pelo britânico e até críticas de vários setores – Ralf Schumacher disse achar que era “uma vergonha”, Bernie Ecclestone, antigo diretor da Fórmula 1, acusou os rumores de serem “puro teatro” para que Hamilton se mantivesse nas manchetes dos jornais –, o contrato entre o heptacampeão e a equipa alemã é já uma realidade.

A Mercedes anunciou a renovação a partir das suas redes sociais, sem, no entanto, adiantar muitos detalhes. Tudo o que se soube naquele momento era que Hamilton ia continuar, pelo menos, até ao final de 2021.

É uma realidade pouco comum na Fórmula 1. Seria de esperar que Hamilton, com os seus sete títulos mundiais – seis dos quais com a Mercedes – fosse fixado pela equipa ao longo dos próximos anos. Ao invés, esta renovação vai só até ao final da temporada, e apesar de parecer haver vontade de prolongar o contrato, a realidade é que, se nada for feito, tanto o britânico como o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas serão agentes livres no final do campeonato.

Esta será a nona temporada com a Mercedes para Hamilton, que conta já com 36 anos de idade – um detalhe, no entanto, que não preocupa Toto Wolff, diretor executivo da equipa. “Desde que ele goste de correr, acho que é bem capaz de continuar durante mais tempo”, disse Wolff em conferência de imprensa. “Ele desenvolve-se como piloto, cuida de si mesmo em termos de preparação física e mental. Portanto, não penso que acabe em 2021 mas, no final, a decisão é dele”, concluiu o austríaco.

O atraso na decisão sobre o contrato foi um dos temas debatidos por Wolff com a comunicação social. Tanto Hamilton como o diretor executivo foram infetados pelo novo coronavírus, em momentos distintos, durante a temporada de 2020. Esse foi o principal fator, pelo menos que se saiba publicamente, que afetou as negociações entre ambas as partes. “Estamos totalmente alinhados – Lewis, eu e o grupo mais amplo da Mercedes – sobre a situação, pelo que nunca houve uma discrepância de opinião”, garante ainda assim Wolff, referindo-se aos vários rumores, que correram enquanto não se oficializava o contrato, que garantiam que Hamilton poderia estar a exigir maiores verbas e até uma cláusula “anti-Verstappen” que lhe permitisse vetar o piloto que o acompanharia na equipa.

Em vez disso, Toto Wolff assegura que a assinatura do contrato – a apenas um mês do lançamento dos carros da Mercedes para esta temporada – aconteceu tardiamente, e apenas durante um ano, porque “precisávamos de ir em frente e encontrar algum tempo em 2021, mais cedo, para discutir o futuro”.

Nas cláusulas do contrato existe uma aposta peculiar, muito ligada ao ativismo de Lewis Hamilton e à sua luta por questões sociais. Na renovação, o britânico e a Mercedes comprometem-se a criar uma fundação para “promover a igualdade e a inclusão”. A ideia terá partido de Ola Källenius, presidente da Daimler, proprietária da equipa, mas com certeza será Hamilton o grande impulsionador deste projeto, cujos contornos ainda se mantêm ambíguos, mas que é um sinal forte de que ambas as partes pretendem continuar numa relação duradoura, já que esta cláusula irá além do fim da temporada de 2021. No anúncio da renovação, Hamilton não deixou de fora esta parte das negociações, afirmando estar “determinado a continuar a jornada que começámos para trazer mais diversidade no automobilismo para as gerações futuras”.

Sobre o valor do contrato, a Mercedes não se pronunciou, mas será expetável que se mantenha idêntico ao dos anos anteriores: 40 milhões de euros por temporada.

Porquê só um ano? A curta duração do contrato de Hamilton poderá ter várias explicações e Toto Wolff não hesitou em dá-las. Como situação principal, o diretor executivo da Mercedes colocou os danos financeiros causados pela pandemia global de covid-19, bem como o ambiente de incerteza que se cria sobre o seu desenvolvimento e possíveis repercussões futuras. “Existem incertezas no mundo que afetam a forma como o desporto pode operar e que influenciam a nossa receita, o dinheiro da TV e a receita de patrocínios”, garantiu Wolff, referindo ainda que a equipa investiu recentemente na “mobilidade elétrica” e que, portanto, está “numa situação financeira diferente da do ano passado”.

Outro dos fatores que levaram à contratação por um ano foi a mudança das regras internas da Fórmula 1 em 2022, alterando as especificações dos carros, e que colocam também um teto orçamental às equipas de 145 milhões de dólares (120 milhões de euros).

Mas o austríaco não hesitou em clarificar que os atrasos e a decisão por um contrato de um ano com Hamilton nada tiveram a ver com questões financeiras. Wolff aproveitou ainda para desmentir a existência de uma “cláusula anti-Verstappen”.

Mercedes 2022 Com o contrato a acabar no fim de 2021 – tanto o de Lewis Hamilton como o de Valtteri Bottas, bem como o do jovem protégé da equipa, George Russell –, ficará tudo em aberto para a próxima temporada. Toto Wolff não desmentiu que irá entrar em negociações com os pilotos para 2022 mas, sobre a manutenção dos dois principais pilotos da Mercedes, Wolff não descartou a possibilidade de ir buscar George Russell, que brilhou na substituição de Hamilton no Grande Prémio do Sakhir, em dezembro do ano passado, e poderá ter plantado na cabeça dos dirigentes da Mercedes que talvez, com o mesmo carro, seja possível ter resultados com outros pilotos. “Os jovens pilotos são o futuro, e queremos considerar como nos posicionamos para os próximos anos”, lançou Wolff.

Lewis Hamilton tem nesta temporada a possibilidade de bater um recorde no desporto. Após a vitória na temporada passada, o britânico chegou à igualdade com Michael Schumacher nos sete títulos mundiais. Agora, e após vencer seis das últimas sete temporadas (em 2016, o título fugiu para o seu então colega de equipa Nico Rosberg), é hora de procurar bater o recorde de Schumacher e tornar-se o piloto com mais títulos mundiais de sempre. Em 2021, a temporada será com as cores da Mercedes, lado a lado com Valtteri Bottas. Depois, só o tempo dirá.

Recorde-se que a Mercedes venceu os últimos sete títulos de construtores da Fórmula 1, seis dos quais com Hamilton e o outro com Nico Rosberg a vencerem também os títulos de pilotos. Toto Wolff não hesitou em relembrar este histórico: “A história da Mercedes e de Lewis foi incluída nos livros de história do nosso desporto nas últimas oito temporadas, e estamos ansiosos por competir e adicionar-lhe mais capítulos”.