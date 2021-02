Na visita ao Swansea, o Manchester City, que não contou com Rúben Dias e João Cancelo, mas sim com Bernardo Silva, pôs-se em vantagem aos 30 minutos, com Kyle Walker a inaugurar o marcador.

Já no segundo tempo, Sterling aumentou a vantagem dos 'citizens' para dois a zero, e Gabriel Jesus aumentou com o terceiro golo do City na partida.

Aos 77 minutos, Morgan Whittaker ainda conseguiu reduzir a distância, mas o jogo acabaria mesmo com o Manchester City a vencer por três a um e a assegurar um lugar nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra.