A Nova Zelândia e a Austrália estão em alerta devido ao risco de tsunami após um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter – seguido de uma réplica de magnitude de 7,5 – ter abalado, esta quarta-feira, as Ilhas Loyalty, no Pacífico Sul. Não há registo de vítimas, nem de danos materiais.

"É expectável que as zonas costeiras neozelandesas experimentem correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa", alertou a Agência de Gestão de Emergências da Nova Zelândia, no seu website. "As pessoas que habitem perto do mar ou no litoral devem voltar para o interior, longe das praias, litorais, portos e estuários", acrescentou a agência.

Também a Austrália alertou a população para o "risco iminente" de tsunami, na zona norte, em particular na ilha Lord Howe, a cerca de 550 quilómetros da Austrália. A "situação deverá persistir durante várias horas".