O mês de janeiro de 2021 foi um dos mais frios em Portugal dos últimos 20 anos, mas a nível global foi classificado como o sexto janeiro mais quente desde que há registos a nível global, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na América do Norte, Groenlândia e sobre o oceano Ártico, as temperaturas estiveram muito acima da média, enquanto na Sibéria foram muito abaixo da média.



A Europa registou uma temperatura média próxima do valor normal, com algumas regiões do Norte da Europa (sul da Noruega e Suécia central) a registaram valores inferiores à média, enquanto as regiões na parte sudeste da Europa a registarem valores acima da média.

Já em Portugal continental, janeiro classificou-se como muito frio e seco e foi o quarto mais frio dos últimos 20 anos - a temperatura média do ar em Portugal foi de 8,02 graus neste mês. O valor médio mais baixo nos últimos 20 anos foi registado em janeiro de 2006, com 7,65 graus.

“As três primeiras semanas de janeiro foram extremamente frias, com valores da temperatura máxima e mínima do ar muito inferiores ao valor da normal climatológica 1971-2000”, informa o IPMA, esta quarta-feira, no boletim climatológico de janeiro de 2021.

Em média, foram registados 12,31 graus de temperatura máxima e uma média de 3,73 graus de temperatura mínima.

“Este episódio de tempo frio foi caracterizado pelo seu caráter prolongado (mais de 3 semanas), a persistência de vários dias consecutivos com temperaturas negativas (> 10 dias consecutivos em 1/3 das estações) em particular no interior norte e centro, o desconforto térmico associado às baixas temperaturas (nalguns dias potenciado pela intensidade do vento) e a abrangência territorial, tendo todos estes aspetos importância nos possíveis impactos que terá tido na população”, lê-se.

O dia mais frio neste período foi o dia 9 de janeiro de 2021, com 2.98 graus de temperatura média. Nos dias 5, 6 e 8 registaram valores médios de temperatura média inferiores a 4 graus.

A partir de dia 20 verificou-se subida de temperatura para valores acima do normal, tendo terminado a situação de frio prolongado que se verificava em Portugal continental.



O valor médio da quantidade de precipitação em janeiro, 90.8 mm, corresponde a 77 % do valor normal 1971-2000. Até dia 20 não se verificou a ocorrência de precipitação em quase todo o território. Os valores mais significativos de precipitação verificaram-se no período de 20 e 31 de janeiro.