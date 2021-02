A mulher de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, abandonou a Rússia e voltou para a Alemanha.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela agência noticiosa russa Interfax, que indica que Yulia apanhou um voo para Frankfurt no aeroporto de Domodedovo, em Moscovo. Já as advogadas da mulher do opositor russo, que se encontra detido, disseram às agências russas RIA Novosti e TASS que desconhecem se a sua cliente viajou para a Alemanha.

Recorde-se que Yulia regressou com Navalny à Rússia a 17 de janeiro, depois de quase cinco meses na Alemanha, onde Navalny foi tratado e recuperou do envenenamento de que foi alvo. No regresso à Rússia, o opositor foi detido e condenado a cumprir uma pena de três anos de prisão que tinha sido suspensa em 2014 e que foi classificada de arbitrária pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Recentemente, nas manifestações de apoio a Navalny, Yulia Navalnaya terá sido uma das mais de 11 mil pessoas que foram detidas. A sua casa foi ainda alvo de buscas e um tribunal multou-a por ter participado nos protestos.