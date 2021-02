As autoridades norueguesas encontraram mais dois corpos nos escombros dos piores deslizamentos de terra da história moderna do país, elevando para nove o total de mortos confirmados da tragédia de 30 de dezembro, foi anunciado.

Seis semanas depois, são nove os corpos recuperados dos destroços e as autoridades acreditam que há uma décima vítima mortal do deslizamento, que arrastou casas numa zona residencial em Ask.

No mês passado, as autoridades suspenderam as buscas, admitindo não haver esperanças de encontrar sobreviventes nas temperaturas negativas que se registavam.

Helicópteros e aparelhos voadores não tripulados ('drones') sobrevoaram a zona com câmaras de deteção de calor.

O desastre em Ask, a 25 quilómetros a nordeste de Olso e que tem cerca de 5.000 habitantes, destruiu pelo menos nove edifícios, com mais de 30 apartamentos.

Após serem encontrados os dois corpos mais recentes, a porta-voz da polícia, Mari Stoltenberg, disse na terça-feira à noite que ainda há esperança de encontrar a última pessoa desaparecida.