O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje alta médica após ter ficado quatro dias internado por bacteremia, que corresponde à presença de bactérias na corrente sanguínea, e está clinicamente estável, informaram fontes hospitalares.

O ex-chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2003 e 2011, deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último sábado após ser diagnosticado com quadro de bacteremia, segundo um comunicado da unidades hospitalar.

A informação, porém, só foi difundida hoje, quando o hospital anunciou a alta do ex-presidente de 75 anos.

"Foi internado e medicado com antibióticos por via venosa", indicou um breve comunicado do Sírio-Libanês, um dos hospitais de maior prestígio do país.

Lula foi diagnosticado com covid-19 durante uma viagem a Cuba, entre o final de dezembro e o início de janeiro, para as filmagens de um documentário sobre a América Latina dirigido pelo norte-americano Oliver Stone, que foi suspenso após o político e a sua comitiva testarem positivo.