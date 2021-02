O novo balanço da DGS sobre a covid-19 em Portugal dá conta de mais 4.387 casos e de mais 161 óbitos associados à doença, registados nas últimas 24 horas. Em termos globais, o país soma agora 774.889 contágios, que levaram à morte de 14.718 pessoas.

Das 161 mortes de infetados com covid-19, ocorridas nas últimas 24 horas, 77 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 31 na região Centro, 33 na região Norte, 12 no Alentejo, 6 na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma nos Açores.

Lisboa e Vale do Tejo, à semelhança do que aconteceu com os óbitos, foi também a região que concentrou a maioria dos novos contágios, com 2.192 novas infeções. Segue o Norte com mais 1.050 diagnósticos confirmados, o Centro com 775 casos, o Alentejo com 185 e o Algarve com 129. A Madeira registou 47 novas infeções e nos Açores nove.

O boletim da DGS revela ainda que o número de internamentos voltou a baixar, estado agora hospitalizadas 5.289 pessoas, menos 241 do que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 853 infetados, menos nove.

Também nas últimas 24 horas, mais 8.781 pessoas foram dadas como recuperadas, atualizando o número total para 636.859.

Atualmente existem 123.312 casos ativos, menos 4.555 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 162.566 contactos.