O maior evento do desporto motorizado regressa a Portugal em 2021, após o sucesso do Grande Prémio de Portugal em 2020, que foi o segundo mais visto da temporada.

A notícia é avançada pelo site especializado Motorsport, mas a Fórmula 1 ainda não confirmou a informação.

Na reestruturação do calendário da Fórmula 1, fruto das restrições impostas pela luta contra a pandemia da covid-19, ficaria por preencher um espaço a 2 de maio. Espaço este que virá a ser ocupado pelo Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

A vinda do evento para Portugal, no entanto, poderá ficar em causa, conforme o desenvolvimento da pandemia no país, e as consequentes restrições à mobilidade para dentro e para fora de Portugal, como acontece neste momento, em que, por exemplo, não são permitidos voos do e para o Reino Unido.