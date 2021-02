Um jovem, de 20 anos, foi detido pela PSP, em Queluz, esta segunda-feira, por suspeita da prática do crime de quatro roubos.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que a detenção "foi o culminar de uma investigação que decorria desde julho de 2020, na sequência de um roubo com utilização de arma branca, ocorrido numa estação do Metro do Saldanha, situação que obrigou a vítima a receber tratamento hospitalar".

Na altura, o suspeito roubou um telemóvel, que os agentes recuperaram em outubro de 2020 e devolveram à vítima. Contudo, a investigação continuou "uma vez que os polícias apuraram que este suspeito, o qual se fazia acompanhar por um comparsa na sua atividade criminosa, estaria envolvido em pelo menos outros três roubos, praticados igualmente com utilização de armas brancas e agressões, cometidos no Metropolitano de Lisboa e nos comboios da CP".

O cúmplice já tinha sido detido em janeiro de 2021 em flagrante delito, pela prática de roubo com arma de fogo, ficando nessa altura em prisão preventiva.

O agora detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.