A história da carochinha na versão esquerda-caviar

O que está em causa é mais uma tentativa de uma certa elite da chamada esquerda-caviar de apagar da história tudo aquilo com que não concorda. Já se sabe que, para esses, devíamos carregar eternamente um cartaz às costas a pedir desculpa pelos Descobrimentos e pelo colonialismo.

A necessidade que algumas figuras têm de reescrever a história é quase doentia e revela-se em situações verdadeiramente caricatas, como seja o caso do Jardim da Praça do Império, querendo, como se sabe, destruir os brasões coloniais e, por acréscimo, as armas das capitais de distrito e as cruzes de Avis

e de Cristo.

A decisão está tomada, a Câmara de Lisboa assim o determinou, mas agora há uma petição a correr que procura travar essa fogueira da história. Acredito que não sejam muitos os que conhecem o jardim em causa e que o assunto diga muito pouco a muita gente. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é mais uma tentativa de uma certa elite da chamada esquerda-caviar de apagar da história tudo aquilo com que não concorda. Já se sabe que, para esses, devíamos carregar eternamente um cartaz às costas a pedir desculpa pelos Descobrimentos e pelo colonialismo. Por mais que queiram reescrever a história, a de Portugal não pode ser lida sem se contar a desse tempo, em que grandes feitos foram alcançados e, como é óbvio à luz dos dias de hoje, se cometeram injustiças. Já agora, a propósito do colonialismo, alguma das antigas colónias portuguesas quis refazer as suas fronteiras, atendendo a que as mesmas foram feitas a régua e esquadro, separando, nalguns casos, etnias? Não me lembro de ter visto alguém a querê-lo. A história de cada país não pode ficar ao sabor da atualidade e dos gurus que entendem o que pode ser recordado e o que não pode. Como disse, e muito bem, António Barreto ao DN, então porque não deitar abaixo o Padrão dos Descobrimentos

ou os Jerónimos?

Que mal fazem os brasões que retratam uma época de Portugal? Quando estive em Benguela, Angola, constatei como os jardins coloniais estavam bem tratados e preservados. Não reparei se tinham brasões, mas vi que não foram destruídos – até porque seria uma estupidez quase tão grande como a que querem fazer no Jardim da Praça do Império. Por absurdo, por que razão não defendem a destruição da barragem de Cahora Bassa, uma das mais impressionantes obras do Império Português?