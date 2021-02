O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, na passada quinta-feira, através da emissão de mandado de detenção emanado pelo Ministério Público, deteve um jovem com 20 anos de idade, sendo este suspeito da prática do crime de roubo agravado.

De acordo com a PSP, em comunicado, no passado dia 28 de janeiro foram detidos outros dois jovens de 16 anos e 17 anos de idade por serem suspeitos da prática do crime de roubo agravado na estação dos comboios da Cruz Quebrada, com recurso a arma branca. Assim, na sequência da investigação desenvolvida foi possível identificar um terceiro suspeito que se encontrava fugido e por ter sido localizado no momento, foram solicitados ao Ministério Público mandados de detenção, tendo o rapaz sido localizado e detido na região do Alentejo.

Importa referir que foi possível imputar ao detido a autoria de sete roubos qualificados, com recurso a arma branca, ocorridos nas estações de comboio da linha de Cascais, entre dezembro e janeiro.

É de realçar que o jovem foi presente a 1.º Interrogatório Judicial, na Comarca de Lisboa Oeste, sendo-lhe decretada pelo Juiz de Instrução Criminal a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, tal como aos outros dois suspeitos.