O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve um homem por ser suspeito da prática de vários crimes de roubo a idosos e tráfico de droga, nas freguesias dos Olivais e de Alvalade.

"No passado, foram realizadas várias diligências que levaram à detenção de suspeitos pela prática de vários roubos a idosos, no interior da sua residência. A forma de atuar utilizada inicia-se com uma burla para venda de ouro e, na oportunidade, forçam a entrada nas residências dos idosos, desapropriando-os de todo o recheio de valor que tinham guardado no interior das mesmas, agredindo-os em caso de resistência ou recusa", é possível ler no comunicado emitido pela força de segurança.

É de referir que, na altura, a defesa do ora suspeito requereu através de providência com recurso à figura do Habeas Corpus, a libertação imediato do mesmo, o que veio a acontecer sem a apresentação deste a primeiro interrogatório judicial em meados do fim do ano que terminou.

No entanto, a investigação prosseguiu, sendo a intervenção ilícita do visado relacionada com outros roubos e resultando na reemissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por autoridade judiciária.

Após vários dias de atividade operacional foi possível intercetar e deter o visado. Pendia ainda sobre o mesmo, mandando de condução e cumprimento de pena de prisão efetiva pelo crime de tráfico de estupefaciente pelo que, depois de ouvido pelo Ministério Público, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional onde cumpre agora pena de dois anos de cadeia.