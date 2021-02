Várias pessoas foram atingidas a tiro, esta terça-feira, na sequência de um tiroteio numa clínica no estado norte-americano do Minnesota, avança a Associated Press. Até então não é conhecido o número exato de feridos ou se há vítimas mortais.

A polícia fez uma detenção mas, para já, ainda não confirmou se se trata do atirador.

A clínica médica onde ocorreu o tiroteio, localizada na cidade de Buffalo, estaria a administrar vacinas contra a covid-19. O Minnesota tem mais de 469 mil casos registados desde o início da pandemia.

O alerta foi dado por volta das 11h00 locais (17h00 em Lisboa).

A imprensa norte-americana avança ainda que no local havia também três bombas, duas das quais foram detonadas. O porta-voz do FBI, Kevin Smith, admitiu que os técnicos de explosivos da autoridade federal se tinham dirigo para o local, mas não confirmou os relatos transmitidos nos meios de comunicação.

Um porta-voz do Departamento de Saúde Pública disse também que não podia confirmar se a clínica estava a administrar vacinas contra a covid-19.

Notícia atualizada pelas 19h35.