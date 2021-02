Espanha registou esta terça-feira 766 vítimas mortais do novo coronavírus – o número diário mais alto da terceira vaga da pandemia no país. Ontem o país tinha registado o maior número de óbitos (909) a uma segunda-feira, tendo em conta que as autoridades de saúde espanholas não atualizam os dados durante o fim de semana.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, foram ainda contabilizados 16.402 casos do novo coronavírus. Com esta nova atualização, Espanha ultrapassou os três milhões de infetados (3.005.487) e conta com 63.061 vítimas mortais.