O Governo sueco anunciou hoje que quer reduzir para metade os lugares em comboios e autocarros de longa distância, para prevenir a propagação do novo coronavírus antes das férias de Carnaval e da Páscoa.

As novas regras - baseadas na lei provisória de epidemias aprovada no mês passado e que aumenta as competências das autoridades -- deverão entrar em vigor no domingo e prolongam-se até 31 de maio.

"O risco de propagação aumenta se as pessoas passarem muito tempo juntas em espaços fechados. O tráfego de longa distância deve aumentar nas próximas semanas e queremos enviar um sinal importante de que estamos a reduzir o risco", anunciou o ministro das Infraestruturas, Tomas Eneroth, numa conferência de imprensa.

As autoridades suecas, que optaram por uma estratégia de confinamento mais ligeira do que no resto dos países europeus, não descartaram que as novas regras também possam ser aplicadas em viagens mais curtas ou nos transportes urbanos, caso a situação epidémica se agrave.

"Não são as estações de esqui em si que são um problema, mas as relações sociais. Devemos evitar juntar muitas pessoas", explicou por seu lado o epidemiologista-chefe da Agência de Saúde Pública, Anders Tegnell, que lembrou que não há cobertura legal na Suécia para fechar as pistas de esqui.