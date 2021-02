Bolsonaro descreveu a apreensão de 29 toneladas de marijuana como a “maior apreensão de drogas” da história da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, anunciou o Presidente do país nas redes sociais.

A droga foi encontrada naquela que é considerada atualmente como a principal porta de entrada de drogas no Brasil, no estado do Rio Brilhante, que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia. A operação decorreu no quilómetro 295 da rodovia federal BR-267, no município de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Policia Rodoviária brasileira, os 29,270 quilos de marijuana estavam escondidos dentro de um carregamento de milho que o motorista do camião parado alegou que levaria para o estado de São Paulo.

Ainda que o motorista tenha mostrado o recibo da carga de milho, os agentes da policia decidiram revistar o camião por terem recebido informações sobre a eventual utilização no transporte de droga. O veículo foi levado para um fábrica de cereais que tinha uma estrutura capaz de descarregar, e após retirar o carregamento do milho foi descoberta a marijuana.

O motorista, de 40 anos, e sem registo criminal, disse que iria receber como forma de pagamento pela entrega da carga, em São Paulo, o camião que utilizou para o transporte da droga.

Segundo o Ministério da Justiça brasileiro, em 2020, as apreensões de marijuana atingiram recordes devido às estadas de Mato Grosso do Sul estarem sem trânsito devido à pandemia de covid-19, o que resultou em restrições nas fronteiras.

Até ao momento, esta é a maior apreensão detetada pela Polícia Rodoviária Federal do Brasil, porém a maior da história do país foi feita pela Polícia Militar do estado do Mato Grosso do Sul, em agosto do ano passado, quando apreenderam 33,3 toneladas de drogas.