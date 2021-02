O Infarmed determinou, esta terça-feira, a imediata suspensão da comercialização e retirada do mercado nacional de máscaras cirúrgicas da marca Famapro.

As máscaras em questão tinham uma marcação do Conselho Europeu indevida.

“Foram identificadas, no mercado nacional, a colocação e comercialização de máscaras cirúrgicas do tipo IIR, marca Famapro, do fabricante do fabricante Nah Anh Equipment Trading Production Co. Ltd., com mandatário Seamodal Cargo, Lda., ostentando marcação CE indevida, por não existir evidência de cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu e pela documentação técnica se encontrar incompleta”, revela o Infarmed, em comunicado.

“As entidades que eventualmente disponham de unidades deste dispositivo médico não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o mandatário”, recomenda.