O Egito abriu hoje a sua fronteira com a Faixa de Gaza por tempo indeterminado, pela primeira vez há vários anos, indicou um responsável da Segurança, enquanto decorrem no Cairo negociações entre as fações palestinianas.

"As autoridades egípcias abriram hoje a passagem de Rafah por um período indeterminado, pela primeira vez em anos", disse o responsável, que não quis ser identificado.

"Esta não é uma abertura normal. Habitualmente, a passagem é abertura durante três ou quatro dias (...) Isto ocorre quando está a decorrer o diálogo nacional palestiniano no Cairo", adiantou.

As negociações entre 14 fações palestinianas, entre as quais os rivais do movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, e da Fatah, no poder na Cisjordânia ocupada, iniciaram-se na segunda-feira e devem terminar hoje, tendo como tema as primeiras eleições nos territórios em 15 anos.

O terminal de Rafah na fronteira com o Egito é a única abertura da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel. Tem estado quase sempre fechado nos últimos anos, com o Cairo a evocar ameaças para a segurança do país.