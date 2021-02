Sérgio Conceição foi multado em 1020 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF. O treinador "abandonou os limites da respetiva área técnica, deslocando-se até ao meio campo, gesticulando e protestando uma decisão da equipa de arbitragem dizendo repetidamente ‘a bola saiu c***!’". Assim consta o incidente, que viu o técnico ser expulso na partida frente ao SC Braga a contar para a 18.ª jornada da liga, no relatório do árbitro Artur Soares Dias.

Em causa estava a alegada saída do esférico dos limites do terreno, aquando da jogada que acabaria com o golo de Nico Gaitán, aos 90+4 minutos, e que garantiu o empate na partida. Sérgio Conceição protestou, e acabou por ver o seu segundo cartão amarelo na partida.

O técnico não ficou, no entanto, impedido de orientar a equipa nesta quarta-feira, novamente contra o SC Braga, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.