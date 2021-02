O primeiro-ministro anunciou, esta terça-feira, que o epidemiologista Manuel Carmo Gomes pediu para deixar as reuniões do Infarmed, destinadas a fazer um ponto da situação da pandemia no país, onde tem estado desde o início.

O especialista, que foi hoje muito crítico da estatégia do Governo, pediu para ser dispensado das reuniões, por estar já comprometido com várias frentes no combate à pandemia, incluindo a comissão de vacinação e a elaboração de vários estudos sobre a evolução e resposta à pandemia, explicou a ministra da Saúde no final da reunião, tendo aproveitado ainda a ocasião para agradecer o contributo de Manuel Carmo Gomes.

A notícia foi também partilhada pelo médico e deputado do PSD Ricardo Batista Leite no Twitter.