Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.583 novas infeções de covid-19 e 203 mortes associadas ao vírus. O número de novos contágios teve uma ligeira subida - mais 78 casos do que os registados na segunda-feira. O mesmo aconteceu com o número diário de mortes que voltou a ultrapassar as 200, depois ontem ter ficado pelos 196 óbitos.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, o país já acumula um total de 770.502 casos confirmados e 14.557 óbitos.

Ainda sem melhorias, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com maior número de casos diários – 1.214. De seguida, sem atingir a barreira dos mil casos, está o Norte com 649 infeções. Segue-se o Centro com 439, o Alentejo com 119, o Algarve com 88 e a Madeira com 68. Nos Açores há apenas seis novos casos positivos.

Neste momento, a região de Lisboa e Vale do Tejo está cada vez mais perto de atingir o número total de casos confirmados (287.879) da região Norte (318.077) desde o início da pandemia.

Em relação ao número de mortes, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a maioria dos óbitos - 115 óbitos. No Norte ocorreram 35, no Centro 34 e no Alentejo 16. O Algarve e as regiões autónomas registaram uma morte cada.

Já o número de internamentos, que estava a crescer há dois dias, voltou a diminuir hoje. De acordo com o boletim da DGS, há 6.070 doentes covid internados, ou seja, menos 274 do que ontem. Esta é a maior redução diária desde o começo da pandemia e é o valor mais baixo desde 23 de janeiro.

Nas Unidades dos Cuidados Intensivos estão 862 doentes, menos 15 do que segunda-feira, o que representa o valor mais baixo numa semana.

Nas últimas 24 horas, 15.157 pessoas conseguiram recuperar da doença, o segundo maior número de recuperados da covid-19 desde o inicio da pandemia. Agora, o total de recuperados é 628.078.

Portugal tem 127.867 casos ativos – menos 12.777 do que ontem - e as autoridades de saúde têm sob vigilância 171.554 contactos – menos 9.351.