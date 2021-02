A história da família real sueca vai ter direito à sua própria The Crown. A TV4 está a preparar uma série de televisão ao estilio do êxito da Netflix sobre a família real inglesa, segundo a Variety.

O projeto vai centrar-se na vida do rei Carlos Gustavo, desde a infância até à atualidade.

Josefine Tengblad, diretora de entretenimento da TV4, acredita que todos os suecos têm uma visão sobre a família real, mas o que a série pretende mostrar é uma ideia diferente. “Independentemente do que cada um possa pensar sobre a família, a oportunidade de agregar novas dimensões à vida do nosso rei é um projeto de prestígio para nós. A vida do rei Carlos Gustavo tem algumas semelhanças com o filme 'O Discurso do Rei', no qual uma pessoa é ensinada a ser algo que realmente não é”, explicou.

A família real já terá sido informada sobre a produção desta série, o que os terá deixado um pouco inquietos, de acordo com a revista Billed Bladet. Fonte da casa real sueca afirmou, em declarações à revista Billed Bladet, que só pode formar-se uma opinião depois de o formato estrear.

No entanto, sublinhou a importância de a série estar o mais próximo possível da “verdade e que os factos sejam apresentados corretamente”, acrescentando: “quanto à parte dramática da série, claro que se baseia na liberdade artística, algo sobre o qual não temos qualquer controlo”.

A série estará na fase de gravações e ainda não foi divulgada uma data para a estreia.